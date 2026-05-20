Рафаэль Надаль рассказал, что бы хотел изменить в своей карьере

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что во время карьеры хотел больше путешествовать с семьёй после того, как стал отцом.

«Мне бы хотелось больше путешествовать с сыном. С женой наслаждались тем временем, тем последним путешествием с нашим сыном, которое изменило нашу жизнь за эти недели. Поскольку они были довольны, я с энтузиазмом взялся за продолжение, продолжал, пока не понял, что больше не могу. Дал себе время, рекомендованное врачами, чтобы выяснить, смогу ли я полностью восстановиться после перенесённой операции. Когда понял, что это невозможно, принял решение остановиться, потому что у меня появилось ограничение, которое не позволяло мне заниматься тем, что мне действительно нравилось. Хотел бы я попутешествовать немного дольше, чтобы у моего сына была возможность лучше узнать мир, испытать что-то новое и познакомиться с другими местами? Да, но это нормально», — приводит слова Надаля EFE.

