«Он поступает очень умно». Курье — о снятии Карлоса Алькараса с Уимблдона-2026

Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье высказался о решении испанского теннисиста Карлоса Алькараса сняться с розыгрыша Уимблдона-2026 из-за травмы запястья.

«Думаю, Карлос поступает очень мудро и осторожно с запястьем. К сожалению, у нас уже есть примеры игроков, чьи карьеры были фактически разрушены травмами запястья.

Главный пример — Хуан-Мартин дель Потро. Он был чемпионом и навсегда им останется, но мы всегда будем задаваться вопросом, какой могла бы быть его карьера, если бы он оставался здоров. Карлос очень умно поступает, проявляя осторожность с запястьем», – приводит слова Курье Clay Tennis.

Шанс для Синнера, Джоковича и Медведева! Кто выиграет «Ролан Гаррос» — 2026?
