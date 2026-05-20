Надаль — о конкуренции в ATP-туре: есть два игрока, которые слишком сильно выделяются

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о конкуренции в ATP-туре в сравнении с эпохой «Большой тройки».

— Вы ушли из тенниса, когда начиналась смена поколений, в последние дни «Большой тройки». Замечаете ли вы сейчас разницу по сравнению с тем временем?
— В жизни всё меняется. С тех пор как мы начали в 2003 году и до моего ухода на пенсию в 2024 году уже произошли перемены. Мир развивается, спорт не является исключением.

— Сейчас конкуренция ниже, чем раньше?
— Не люблю говорить, что конкуренция стала меньше, чем раньше. Каждая эпоха уникальна. Сейчас, правда, есть два игрока, которые слишком сильно выделяются на фоне остальных, это, кажется, немного снижает ценность событий, но это тот момент, в котором они живут. Уверен, появятся молодые, полные энтузиазма игроки, которые составят им конкуренцию. В теннисе хорошо иметь признанных чемпионов, таких как Янник Синнер и Карлос Алькарас, но также хорошо иметь претендентов, а в наши дни, кажется, их нет, — приводит слова Надаля EFE.

