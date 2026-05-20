Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это нечто уникальное и исключительное». Рафаэль Надаль — о рекордах Янника Синнера

«Это нечто уникальное и исключительное». Рафаэль Надаль — о рекордах Янника Синнера
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о рекордах итальянца Янника Синнера в 2026 году и об отсутствии соперников из-за травмы испанца Карлоса Алькараса.

«Очевидно, что соперники, которые должны были бы составлять им конкуренцию, сейчас находятся не в той форме, которую от них ожидали. Поэтому они заслужили привилегию быть выше остальных. Их нужно поздравить. И то, что делает Янник Синнер, выиграв первые «Мастерсы» сезона, это нечто уникальное и исключительное, как болельщик я получаю удовольствие от этих рекордов, которые продолжают биться.

В активе Карлоса Алькараса семь титулов «Большого шлема». Это великая эпоха тенниса двух игроков, которые задают тон времени. Есть ли ещё такие игроки? Кто-нибудь ещё? Это реальность, ради блага нашего спорта я надеюсь, что они появятся», — приводит слова Надаля EFE.

Материалы по теме
Надаль — о конкуренции в ATP-туре: есть два игрока, которые слишком сильно выделяются
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android