«Это нечто уникальное и исключительное». Рафаэль Надаль — о рекордах Янника Синнера

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о рекордах итальянца Янника Синнера в 2026 году и об отсутствии соперников из-за травмы испанца Карлоса Алькараса.

«Очевидно, что соперники, которые должны были бы составлять им конкуренцию, сейчас находятся не в той форме, которую от них ожидали. Поэтому они заслужили привилегию быть выше остальных. Их нужно поздравить. И то, что делает Янник Синнер, выиграв первые «Мастерсы» сезона, это нечто уникальное и исключительное, как болельщик я получаю удовольствие от этих рекордов, которые продолжают биться.

В активе Карлоса Алькараса семь титулов «Большого шлема». Это великая эпоха тенниса двух игроков, которые задают тон времени. Есть ли ещё такие игроки? Кто-нибудь ещё? Это реальность, ради блага нашего спорта я надеюсь, что они появятся», — приводит слова Надаля EFE.