Стэн Вавринка — Алекс Михельсен, результат матча 20 мая 2026, счет 0:2, 2-й круг АТР-250, Женева

Стэн Вавринка не смог выйти в 1/4 финала турнира в Женеве, уступив Михельсену
119-я ракетка мира, 41- летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог выйти в 1/4 финала турнира АТР-250 в Женеве, Швейцария, уступив в матче второго круга американцу Алексу Михельсену (41-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (4:7).

Женева. 2-й круг
20 мая 2026, среда. 19:10 МСК
Стэн Вавринка
119
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		6 4
7 7 		7 7
         
Алекс Михельсен
41
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. За время матча Михельсен выполнил пять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать оба брейк-пойнта, которые заработал за игру. Стэн Вавринка сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В 1/4 финала турнира в Женеве Алекс Михельсен сыграет со своим соотечественником Лёнером Тьеном.

Сетка турнира в Женеве
Календарь турнира в Женеве
