Стэн Вавринка не смог выйти в 1/4 финала турнира в Женеве, уступив Михельсену
119-я ракетка мира, 41- летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог выйти в 1/4 финала турнира АТР-250 в Женеве, Швейцария, уступив в матче второго круга американцу Алексу Михельсену (41-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (4:7).
20 мая 2026, среда. 19:10 МСК
Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. За время матча Михельсен выполнил пять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать оба брейк-пойнта, которые заработал за игру. Стэн Вавринка сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
В 1/4 финала турнира в Женеве Алекс Михельсен сыграет со своим соотечественником Лёнером Тьеном.
