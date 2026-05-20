Алекс де Минор вышел в 1/4 финала турнира ATP-500 в Гамбурге
Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Гамбурге, Германия. Во втором круге соревнований он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (23-й в рейтинге) со счётом 6:2, 4:6, 6:4.
Гамбург (м). 2-й круг
20 мая 2026, среда. 18:30 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Алекс де Минор
Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. В её рамках де Минор один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Давидович-Фокина ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.
В четвертьфинале соревнований в Гамбурге де Минор сыграет с победителем матча Лучано Дардер (Италия) — Янник Ханфман (Германия).
