Эмма Наварро вышла в 1/4 финала турнира в Страсбурге, обыграв Иву Йович
Поделиться
39-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Страсбурге, Франция. Во втором круге она обыграла свою соотечественницу Иву Йович (17-я в рейтинге) со счётом 6:4, 4:6, 6:1.
Страсбург. 2-й круг
20 мая 2026, среда. 18:30 МСК
39
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|1
17
Ива Йович
И. Йович
Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. В её рамках Наварро шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Йович два эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
За выход в полуфинал соревнований в Страсбурге Эмма Наварро поспорит с китайской теннисисткой Чжан Шуай (74-я в рейтинге).
Материалы по теме
Комментарии
- 20 мая 2026
-
22:25
-
22:09
-
22:00
-
21:54
-
21:30
-
21:09
-
21:05
-
20:53
-
20:44
-
20:36
-
20:27
-
20:23
-
19:58
-
19:56
-
19:43
-
19:24
-
19:14
-
18:11
-
17:53
-
17:17
-
17:08
-
16:57
-
16:38
-
16:31
-
16:28
-
16:12
-
15:56
-
15:40
-
15:18
-
15:10
-
14:44
-
14:43
-
14:30
-
14:23
-
13:39