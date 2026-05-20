Эмма Наварро вышла в 1/4 финала турнира в Страсбурге, обыграв Иву Йович

39-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Страсбурге, Франция. Во втором круге она обыграла свою соотечественницу Иву Йович (17-я в рейтинге) со счётом 6:4, 4:6, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. В её рамках Наварро шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Йович два эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

За выход в полуфинал соревнований в Страсбурге Эмма Наварро поспорит с китайской теннисисткой Чжан Шуай (74-я в рейтинге).