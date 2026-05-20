Виландер: Синнер научился играть в свой лучший теннис на любом покрытии

Виландер: Синнер научился играть в свой лучший теннис на любом покрытии
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о результатах, которые показывает итальянец Янник Синнер. Ранее он стал первым теннисистом в истории, одержавшим победу на шести «Мастерсах» подряд.

«Рекорд, который у него сейчас, абсолютно невероятный. Выигрывать столько матчей подряд — это впечатляет, а выиграть шесть «Мастерсов» подряд ещё более впечатляюще, потому что он научился показывать максимум именно тогда, когда это действительно нужно. И это искусство.

Синнер научился играть свой лучший теннис тогда, когда это нужно, независимо от покрытия. Если сравнить закрытые корты в Париже, открытые в Индиан-Уэллсе или вечернюю сессию в Риме — это совершенно разные условия. И он адаптировался. Более того, Янник добавляет вариативность в свою игру: выходит к сетке, меняет тактику, даже если это стоит ему некоторых очков. Ему не нужно играть идеально всегда — только правильно. И он это полностью усвоил.

Это показывает, что Синнер не чувствует давления первой ракетки мира. Я по себе знаю, не всегда понимал, играть ли агрессивнее или осторожнее. Он же нашёл идеальный баланс между атакой и защитой. Если сравнивать, приходится возвращаться к эпохе Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Я никогда не думал, что мы будем говорить о человеке, который может бить их рекорды, но Синнер к этому идёт. Он выглядит свежим, всё ещё может прибавить и выигрывает турниры, играя на 90–95%. Это пугает», – приводит слова Виландера Eurosport Spain.

Синнер — новый чемпион Рима! Янник стал вторым, кто собрал карьерный «Золотой Мастерс»
