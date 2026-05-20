Новак Джокович пригласил в команду Виктора Троицки

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович в социальных сетях объявил о начале сотрудничества с бывшей 12-й ракеткой мира капитаном сборной Сербии на Кубке Дэвиса Виктором Троицки.

«Добро пожаловать, мой друг, партнёр по команде, а теперь и тренер… Виктор Троицки», — написал Джокович в социальных сетях.

40-летний Троицки — победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2010) и двукратный обладатель Командного кубка мира (2009, 2012) в составе национальной сборной Сербии.

Новак Джокович выступит на «Ролан Гаррос» — 2026. Соревнования пройдут с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия на турнире из-за травмы.

