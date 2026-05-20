Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова рассказала, как отреагировала на решение сестры Полины представлять Узбекистан

Кудерметова рассказала, как отреагировала на решение сестры Полины представлять Узбекистан
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде, 87-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, какие эмоции испытала после того, как её родная сестра Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство с российского на узбекистанское.

– Что вы думаете о решении вашей сестры Полины представлять Узбекистан?
– Когда я об этом узнала, была в шоке. Не могла представить, что такое может произойти. Но это уже было свершившимся фактом: то, что нельзя изменить, нужно просто принять. Это был выбор Полины, и я не имею права судить её или её решение. Для меня она остаётся моей единственной сестрой, которую я очень люблю и которой желаю только всего наилучшего, – приводит слова Кудерметовой Ubitennis.

Материалы по теме
«Этот календарь ухудшает здоровье женщин». Кудерметова не торопится возвращаться на корт
«Этот календарь ухудшает здоровье женщин». Кудерметова не торопится возвращаться на корт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android