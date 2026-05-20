Кудерметова рассказала, как отреагировала на решение сестры Полины представлять Узбекистан

Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде, 87-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, какие эмоции испытала после того, как её родная сестра Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство с российского на узбекистанское.

– Что вы думаете о решении вашей сестры Полины представлять Узбекистан?

– Когда я об этом узнала, была в шоке. Не могла представить, что такое может произойти. Но это уже было свершившимся фактом: то, что нельзя изменить, нужно просто принять. Это был выбор Полины, и я не имею права судить её или её решение. Для меня она остаётся моей единственной сестрой, которую я очень люблю и которой желаю только всего наилучшего, – приводит слова Кудерметовой Ubitennis.