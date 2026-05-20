Теннисисты ограничат общение с прессой на «Ролан Гаррос» в знак недовольства призовыми

Теннисисты планируют выразить протест по поводу призовых денег, сократив количество своих появлений в СМИ на Открытом чемпионате Франции — 2026. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник, близкий к игрокам.

По данным издания, игроки, отобранные для участия в пресс-конференции открытия «Ролан Гаррос» в пятницу, покинут зал через 15 минут в знак протеста. Остальные участники турнира откажутся от дополнительных интервью с главными партнёрами по медиаправам турнира, TNT Sports и Eurosport.

Также сообщается, что после объявления призового фонда «Ролан Гаррос» теннисисты решили свести деятельность вне корта к минимуму.

Ранее стало известно, что группа из 20 лучших игроков в мире среди мужчин и женщин, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Карлоса Алькараса, Арину Соболенко, опубликовала совместное заявление, в котором выразила своё разочарование уровнем призовых на «Ролан Гаррос».