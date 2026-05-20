Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Женеве
Поделиться
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Женеве, Швейцария, обыграв в матче второго круга представителя Литвы Эдаса Будвиласа (253-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.
Женева. 2-й круг
20 мая 2026, среда. 21:20 МСК
253
Эдас Бутвилас
Э. Бутвилас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
10
Александр Бублик
А. Бублик
Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Бублик выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Эдас Будвилас сделал в игре четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух, заработанных за время встречи.
За право выйти в полуфинал турнира в Женеве Александр Бублик поспорит с французом Артуром Риндеркнешем.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 мая 2026
-
22:41
-
22:35
-
22:25
-
22:09
-
22:00
-
21:54
-
21:30
-
21:09
-
21:05
-
20:53
-
20:44
-
20:36
-
20:27
-
20:23
-
19:58
-
19:56
-
19:43
-
19:24
-
19:14
-
18:11
-
17:53
-
17:17
-
17:08
-
16:57
-
16:38
-
16:31
-
16:28
-
16:12
-
15:56
-
15:40
-
15:18
-
15:10
-
14:44
-
14:43
-
14:30