Эдас Будвилас – Александр Бублик, результат матча 20 мая 2026, счет 0:2, 2-й круг АТР-250, Женева

Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Женеве
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Женеве, Швейцария, обыграв в матче второго круга представителя Литвы Эдаса Будвиласа (253-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Женева. 2-й круг
20 мая 2026, среда. 21:20 МСК
Эдас Бутвилас
253
Литва
Эдас Бутвилас
Э. Бутвилас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Бублик выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Эдас Будвилас сделал в игре четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух, заработанных за время встречи.

За право выйти в полуфинал турнира в Женеве Александр Бублик поспорит с французом Артуром Риндеркнешем.

Сетка турнира в Женеве
Календарь турнира в Женеве
Медведев рвётся в четвёрку, Мирра бьётся с украинкой за топ-7: расклады перед «РГ»
