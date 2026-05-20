10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в Женеве, Швейцария, обыграв в матче второго круга представителя Литвы Эдаса Будвиласа (253-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Бублик выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Эдас Будвилас сделал в игре четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух, заработанных за время встречи.

За право выйти в полуфинал турнира в Женеве Александр Бублик поспорит с французом Артуром Риндеркнешем.