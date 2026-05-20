Турнир ATP-250, Женева, 2026 год: результаты матчей 20 мая

Сегодня, 20 мая, в Женеве, Швейцария, продолжится грунтовый теннисный турнир категории ATP-250. В рамках соревновательного дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-250, Женева (Швейцария), 2026 год. Второй круг. Результаты матчей на 20 мая:

Стэфанос Циципас (Греция, WC) – Лёнер Тьен (США, 4) – 6:7 (4:7), 6:7 (2:7);

Кэмерон Норри (Великобритания, 3) – Мариано Навоне (Аргентина) – 4:6, 4:6;

Тейлор Фриц (США, 1) – Алексей Попырин (Австралия) – 4:6, 4:6;

Франсиско Комесанья (Аргентина, Q) – Хауме Мунар (Испания, 8) – 4:6, 4:6;

Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Каспер Рууд (Норвегия, 6) – 6:7 (2:7), 2:6;

Артур Риндеркнеш (Франция, 5) – Ласло Джере (Сербия, WC) – 4:6, 7:6 (7:4), 6:1;

Стан Вавринка (Швейцария, WC) – Алекс Михельсен (США) – 6:7 (1:7), 6:7 (4:7);

Эдас Бутвилас (Литва, Q) – Александр Бублик (Казахстан, 2) – 4:6, 3:6.