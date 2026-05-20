Джокович — о «РГ»: подготовка неидеальная. Это моё решение — выступать в таком состоянии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей подготовке у «Ролан Гаррос» — 2026.

«Честно говоря, это неидеальная подготовка. Не помню, чтобы за последние пару лет у меня не было никаких проблем со здоровьем или физическими недостатками перед турниром. Всегда что-то появляется. Это своего рода новая реальность, с которой мне приходится сталкиваться.

Это расстраивает. В то же время это моё решение — продолжать выступать в таком состоянии и условиях. Вижу, чего мне не хватает. Немного отстал. Определённо не там, где хочу быть, чтобы выступать на самом высоком уровне, соревноваться на самом высоком уровне и добиваться больших успехов. Я усердно тренируюсь. Тренируюсь столько, сколько позволяет тело. А вот как это проявится на корте, это совершенно непредсказуемо», — приводит слова Джоковича Tennis365.

