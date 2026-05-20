Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Абсолютно точно может выиграть его». Роддик — о шансах Швёнтек на победу на «РГ»—2026

«Абсолютно точно может выиграть его». Роддик — о шансах Швёнтек на победу на «РГ»—2026
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поделился мнением о перспективах польской теннисистки Иги Швёнтек на предстоящем «Ролан Гаррос» – 2026.

«Все будут списывать Игу Швёнтек со счетов, но она входит в короткий список претенденток на победу в этом турнире. Я просто говорю вам — она среди главных фавориток.

В Риме Элина Свитолина провела отличный матч, чтобы её обыграть. Но является ли Ига сейчас той самой Игой, которая играет «против всех?». Той Игой, которая безоговорочно считается топ-2? Нет. Но она абсолютно точно может выиграть этот турнир. Так что будьте осторожны, если собираетесь списывать её со счетов.

Думаю, этот выход в полуфинал в Риме и сами сыгранные матчи были важны для неё, возможно, больше, чем для кого-либо ещё в сетке.

Не думаю, что Арине Соболенко, Елене Рыбакиной, Джессике Пегуле или даже Мирре Андреевой нужно было доходить до полуфинала, чтобы почувствовать уверенность в своей игре. А вот для Иги это было действительно очень важно, и она по-прежнему в борьбе», – приводит слова Роддика Tennis Head.

Материалы по теме
Медведев рвётся в четвёрку, Мирра бьётся с украинкой за топ-7: расклады перед «РГ»
Медведев рвётся в четвёрку, Мирра бьётся с украинкой за топ-7: расклады перед «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android