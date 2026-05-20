«Абсолютно точно может выиграть его». Роддик — о шансах Швёнтек на победу на «РГ»—2026

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поделился мнением о перспективах польской теннисистки Иги Швёнтек на предстоящем «Ролан Гаррос» – 2026.

«Все будут списывать Игу Швёнтек со счетов, но она входит в короткий список претенденток на победу в этом турнире. Я просто говорю вам — она среди главных фавориток.

В Риме Элина Свитолина провела отличный матч, чтобы её обыграть. Но является ли Ига сейчас той самой Игой, которая играет «против всех?». Той Игой, которая безоговорочно считается топ-2? Нет. Но она абсолютно точно может выиграть этот турнир. Так что будьте осторожны, если собираетесь списывать её со счетов.

Думаю, этот выход в полуфинал в Риме и сами сыгранные матчи были важны для неё, возможно, больше, чем для кого-либо ещё в сетке.

Не думаю, что Арине Соболенко, Елене Рыбакиной, Джессике Пегуле или даже Мирре Андреевой нужно было доходить до полуфинала, чтобы почувствовать уверенность в своей игре. А вот для Иги это было действительно очень важно, и она по-прежнему в борьбе», – приводит слова Роддика Tennis Head.