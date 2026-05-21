«Иногда они будут говорить мне жёсткие вещи». Фис — о помощи команды на корте

19-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис рассказал, как его команда помогает ему на корте. Напомним, недавно спортсмен начал работу с Гораном Иванишевичем.

«Когда на корте что-то идёт не так, они откровенно со мной разговаривают, и это мне помогает. Знаю, если что-то не так, они не скажут мне: «Нет, нет, нет, всё в порядке, продолжай в том же духе». Это мне не поможет. Если у меня есть люди, которым могу доверять, иногда они будут говорить мне жёсткие вещи, будут строги ко мне. Но если я достаточно зрелый, чтобы это принять, тогда это мне поможет», — приводит слова Фиса The Guardian.

Артюр Фис — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде, победитель юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде (2021) и финалист юниорского Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде (2021).

