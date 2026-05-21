«Ментальная составляющая даёт преимущество». Клейстерс — о словах Сафина Рублёву в Риме

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс отреагировала на слова Марата Сафина, которыми он мотивировал Андрея Рублёва в матче с Янником Синнером на «Мастерсе» в Риме, Италия.

— Была цитата Марата Сафина на этой неделе, когда он работал с Андреем Рублёвым. Это случилось во время его поражения в двух сетах от Синнера в четвертьфинале в Риме. Он сказал: «Я не понимаю, почему ты не можешь понять, что можешь его обыграть». Затем он для верности ругнулся матом. И это, к твоему замечанию, — ты должен верить, что это возможно. А потом нужно уметь это исполнить. И сочетание этих двух вещей для некоторых игроков может оказаться невозможным, правильно?

— Нет, но иногда всё действительно так просто. Понимаешь, как это сказал Марат: если я верю, что ты можешь это сделать, почему не можешь поверить? Иногда всё так просто. Но мы, как теннисисты, часто всё переосмысливаем, потому что приходит столько триггеров и информации, что это может… да.

Это ментальная игра. Поэтому говорят, что на этом уровне все умеют играть в теннис и играют очень-очень хорошо, но именно ментальная составляющая даёт огромное, наверное, самое большое преимущество, — сказала Клейстерс в эфире шоу Love All.