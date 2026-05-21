Мария Шарапова отреагировала на снятие Алькараса с Уимблдона-2026

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на снятие испанца Карлоса Алькараса с Уимблдона-2026, оставив комментарий к публикации испанца в одной из социальных сетей.

«Ты вернёшься ещё более сильным», – написала Шарапова, сопроводив текст эмодзи с бицепсом.

Ранее 23-летний Алькарас снялся с розыгрыша Уимблдона-2026 из-за травмы руки. Из-за повреждения он пропустил «Мастерсы» в Риме и Мадриде, а также снялся с розыгрыша предстоящего «Ролан Гаррос» — 2026.

Открытый чемпионат Франции — 2026 пройдёт с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является Карлос Алькарас.