Виландер оценил шансы Зверева на победу на «РГ», учитывая отсутствие Алькараса

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о шансах немецкого теннисиста Александра Зверева побороться за титул на «Ролан Гаррос» — 2026, учитывая отсутствие на турнире испанца Карлоса Алькараса.

«Отсутствие Карлоса Алькараса открывает возможности, Александр Зверев — один из тех, кто выигрывает от этого больше всего.

Если ты продолжаешь снова и снова оказываться в такой позиции, однажды этот день обязательно придёт — чтобы выиграть турнир «Большого шлема». Нужны подходящие условия, подходящий соперник и немного удачи», — приводит слова Виландера Eurosport Deutschland.

Карлос Алькарас является действующим победителем «Ролан Гаррос». Ранее испанец снялся с розыгрыша турнира из-за травмы руки.