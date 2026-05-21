Клейстерс: почти странно думать, что Соболенко сейчас уступает Швёнтек и Гауфф на грунте

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс высказалась о шансах Иги Швёнтек из Польши и Арины Соболенко из Беларуси на победу на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Против Швёнтек тяжело ставить, когда она играет хорошо. То, как Ига сыграла против Наоми Осаки, было безумно. Уровень, на котором она играла в том матче, был невероятным. Она показывала свой форхенд, была суперагрессивна, почти идеальный матч. Если ей снова удастся выйти на тот уровень, на грунте с ней будет очень тяжело справиться. Но так тяжело постоянно играть на таком уровне.

Почти странно думать, что, возможно, Соболенко сейчас немного уступает Иге и Кори, судя по её последним результатам на грунте и тому, как Арина играла. Поражение может случиться, но её удары просто не так сильно бьют. Интенсивность не такая на этих грунтовых кортах», — сказала Клейстерс в эфире шоу Love All.