Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-500, Гамбург, 2026 год: расписание матчей на 21 мая

Турнир АТР-500, Гамбург, 2026 год: расписание матчей на 21 мая
Комментарии

Сегодня, 21 мая, в Гамбурге (Германия) продолжится розыгрыш грунтового турнира АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Теннис. АТР-500, Гамбург (Германия). 1/4 финала. Расписание игрового дня (время – московское):

13:00. Игнасио Бусе (Перу, Q) – Уго Умбер (Франция);

14:30. Томми Пол (США, 6) – Даниэль Альтмайер (Германия);

16:00. Александр Ковачевич (США) – Камило Уго Карабельи (Аргентина);

19:00. Лучано Дардери (Италия, 7) – Алекс де Минор(Австралия, 3).

Турнир в Гамбурге проходит с 17 по 23 мая. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Флавио Коболли.

Сетка турнира в Гамбурге
Календарь турнира в Гамбурге
Материалы по теме
Жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2026! С кем сыграют Медведев, Мирра, Синнер и Рыбакина? LIVE!
Live
Жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2026! С кем сыграют Медведев, Мирра, Синнер и Рыбакина? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android