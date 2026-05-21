Турнир АТР-500, Гамбург, 2026 год: расписание матчей на 21 мая

Сегодня, 21 мая, в Гамбурге (Германия) продолжится розыгрыш грунтового турнира АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Теннис. АТР-500, Гамбург (Германия). 1/4 финала. Расписание игрового дня (время – московское):

13:00. Игнасио Бусе (Перу, Q) – Уго Умбер (Франция);

14:30. Томми Пол (США, 6) – Даниэль Альтмайер (Германия);

16:00. Александр Ковачевич (США) – Камило Уго Карабельи (Аргентина);

19:00. Лучано Дардери (Италия, 7) – Алекс де Минор(Австралия, 3).

Турнир в Гамбурге проходит с 17 по 23 мая. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Флавио Коболли.