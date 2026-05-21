Турнир WTA-500, Страсбург, 2026 год: расписание матчей на 21 мая

Сегодня, 21 мая, в Страсбурге (Франция) продолжится розыгрыш грунтового турнира WTA-500. В рамках игрового дня пройдут матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Теннис. WTA-500, Страсбург (Франция). 1/4 финала. Расписание игрового дня (время – московское):

11:30. Мари Боузкова (Чехия, 8) – Энн Ли (США);

13:00. Жаклин Кристиан (Румыния) – Дарья Касаткина (Австралия, Q);

14:30. Чжан Шуай (Китай, LL) – Эмма Наварро (США);

18:30. Виктория Мбоко (Канада, 1) – Лейла Фернандес (Канада, 7).

Турнир в Страсбурге проходит с 17 по 23 мая. Действующей победительницей соревнований является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.