Турнир АТР-250, Женева, 2026 год: расписание матчей на 21 мая

Сегодня, 21 мая, в Женеве (Швейцария) продолжится розыгрыш грунтового турнира АТР-250. В рамках игрового дня пройдут матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Теннис. АТР-250, Женева (Швейцария). 1/4 финала. Расписание игрового дня (время – московское):

14:00. Мариано Навоне (Аргентина) – Хауме Мунар (Испания, 8);

15:30. Алексей Попырин (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия, 6);

19:00. Алекс Михельсен (США) – Лёнер Тьен (США, 4);

20:30. Артур Риндеркнеш (Франция, 5) – Александр Бублик (Казахстан, 2).

Турнир в Женеве проходит с 17 по 23 мая. Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.