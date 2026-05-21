Турнир АТР-250, Женева, 2026 год: расписание матчей на 21 мая

Сегодня, 21 мая, в Женеве (Швейцария) продолжится розыгрыш грунтового турнира АТР-250. В рамках игрового дня пройдут матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.
Теннис. АТР-250, Женева (Швейцария). 1/4 финала. Расписание игрового дня (время – московское):
14:00. Мариано Навоне (Аргентина) – Хауме Мунар (Испания, 8);
15:30. Алексей Попырин (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия, 6);
19:00. Алекс Михельсен (США) – Лёнер Тьен (США, 4);
20:30. Артур Риндеркнеш (Франция, 5) – Александр Бублик (Казахстан, 2).
Турнир в Женеве проходит с 17 по 23 мая. Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.