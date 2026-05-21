«На «Ролан Гаррос» надо быть готовым ко всему». Макарова – о подготовке к грунтовому ТБШ

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2013 в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова поделилась особенностями подготовки к грунтовому турниру «Большого шлема».

«Это грунтовое покрытие, совсем другое передвижение по корту, более затяжные розыгрыши, где нужно больше терпеть, проявлять упорство. «Ролан Гаррос» требует очень хорошей физической подготовки. Важно не спешить, не торопиться, в то же время быть выносливым, уметь скользить по корту, грамотно передвигаться по скользкому покрытию. Во время «Ролан Гаррос» погода немного плавающая: могут быть и жаркие дни, и дождливые. А от этого игра сильно меняется. Когда жарко, грунт очень быстрый, когда пасмурно или дождливо, грунт очень медленный, а мячи более объёмные. На «Ролан Гаррос» надо быть готовым ко всему и оставаться психологически устойчивым к разным обстоятельствам», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

