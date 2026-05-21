Екатерина Макарова назвала тёмных лошадок в мужской сетке «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2013 в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова обозначила молодых игроков, которые могут показать хороший результат в Париже в этом году.

«Очень хороший испанский мальчик Рафаэль Ходар. Он и на грунте здорово о себе заявил, и «Мастерсы» хорошо отыграл, и не боится играть против топов. Такие ребята голодные до побед. Непонятно пока, как он будет играть пять сетов, это уже совсем другой теннис. Честно говоря, мне как девушке тяжело проанализировать, как строится игра в пятисетовых матчах. Это колоссальный труд.

Также очень хороший спортсмен – Дино Прижмич. Он тоже показал отличные результаты в Риме, в хорошей форме сейчас. У Александра Блокса тоже были большие победы на грунте в этом сезоне. Мне кажется, эти ребята могут о себе заявить», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.