«Не готовы бороться с топами». Макарова – о шансах Рублёва и Хачанова на «Ролан Гаррос»

Экс первая ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова оценила шансы россиян Андрея Рублёва и Карена Хачанова на выход во вторую неделю грядущего «Ролан Гаррос».

«На данный момент они не готовы бороться с топами. Средних игроков с хорошим уровнем они готовы обыгрывать, но совершать победы над топами вряд ли… Не вижу, что они могут это сделать на грунте. Поэтому тут тоже всё будет зависеть от того, как пройдёт жеребьёвка», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

«Ролан Гаррос» – 2026 пройдёт с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

