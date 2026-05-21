Екатерина Макарова назвала россиянку, которая может лучше всех сыграть на «Ролан Гаррос»

Экс первая ракетка мира в парном разряде россиянка Екатерина Макарова назвала российскую теннисистку, которая имеет больше шансов далеко пройти по сетке на грядущем «Ролан Гаррос».

«Думаю, Мирра Андреева. Я уверена, у неё прекрасные воспоминания с этого турнира. Это тоже иногда придаёт сил, даже если находишься в не самой лучшей форме. У Мирры был спад, все ждали побед от неё, но она где-то не была к ним готова. А теперь будто этот груз с себя скинула, грунтовый сезон провела прекрасно, набрала уверенности», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Розыгрыш женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2026 пройдёт с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнования является американская теннисистка Кори Гауфф.