Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Макарова назвала россиянку, которая может лучше всех сыграть на «Ролан Гаррос»

Екатерина Макарова назвала россиянку, которая может лучше всех сыграть на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Экс первая ракетка мира в парном разряде россиянка Екатерина Макарова назвала российскую теннисистку, которая имеет больше шансов далеко пройти по сетке на грядущем «Ролан Гаррос».

«Думаю, Мирра Андреева. Я уверена, у неё прекрасные воспоминания с этого турнира. Это тоже иногда придаёт сил, даже если находишься в не самой лучшей форме. У Мирры был спад, все ждали побед от неё, но она где-то не была к ним готова. А теперь будто этот груз с себя скинула, грунтовый сезон провела прекрасно, набрала уверенности», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Розыгрыш женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2026 пройдёт с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнования является американская теннисистка Кори Гауфф.

Материалы по теме
«Мирра будто груз с себя скинула». Обсуждаем «Ролан Гаррос» с чемпионкой ТБШ в паре
Эксклюзив
«Мирра будто груз с себя скинула». Обсуждаем «Ролан Гаррос» с чемпионкой ТБШ в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android