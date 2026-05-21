Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Поднимать эту тему надо». Макарова – об идее теннисистов бойкотировать «Ролан Гаррос»

«Поднимать эту тему надо». Макарова – об идее теннисистов бойкотировать «Ролан Гаррос»
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова порассуждала об идее игроков бойкотировать «Ролан Гаррос» из-за низкого процента призовых.

«Сейчас я нахожусь по другую сторону. Если бы, находясь в этот момент в профессиональном туре, где-то не поднимали призовые, и это ощущалось… Например, в количестве трат… Везде цены растут, а теннисисты платят своей команде самостоятельно, покрывают жильё, перелёты, это всё только на зарплате самого игрока. Я не сторонница того, чтобы вообще жёстко бойкотировать. Но поднимать эту тему, вероятнее всего, да, надо.

Есть ребята, которые понимают в этом больше и считают, что нужно как-то надавить и бойкотировать. Мне сейчас тяжело судить, потому что я нахожусь по другую сторону. Меня это не затронуло, когда мы играли, призовые были очень хорошие, и никто не жаловался», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Материалы по теме
«Мирра будто груз с себя скинула». Обсуждаем «Ролан Гаррос» с чемпионкой ТБШ в паре
Эксклюзив
«Мирра будто груз с себя скинула». Обсуждаем «Ролан Гаррос» с чемпионкой ТБШ в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android