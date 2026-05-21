«Поднимать эту тему надо». Макарова – об идее теннисистов бойкотировать «Ролан Гаррос»

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова порассуждала об идее игроков бойкотировать «Ролан Гаррос» из-за низкого процента призовых.

«Сейчас я нахожусь по другую сторону. Если бы, находясь в этот момент в профессиональном туре, где-то не поднимали призовые, и это ощущалось… Например, в количестве трат… Везде цены растут, а теннисисты платят своей команде самостоятельно, покрывают жильё, перелёты, это всё только на зарплате самого игрока. Я не сторонница того, чтобы вообще жёстко бойкотировать. Но поднимать эту тему, вероятнее всего, да, надо.

Есть ребята, которые понимают в этом больше и считают, что нужно как-то надавить и бойкотировать. Мне сейчас тяжело судить, потому что я нахожусь по другую сторону. Меня это не затронуло, когда мы играли, призовые были очень хорошие, и никто не жаловался», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.