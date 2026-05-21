Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У всех топов грунтовый сезон идёт не очень». Макарова – о шансах Швёнтек в Париже

«У всех топов грунтовый сезон идёт не очень». Макарова – о шансах Швёнтек в Париже
Комментарии

Экс первая ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова ответила, верит ли в успех польки Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» – 2026.

«Мне почему-то не верится. Она дойдёт высоко по сетке, но прямо титул… не могу сказать.

На самом деле, если взять всех топов и посмотреть на их грунтовый сезон, то пока у них все идёт не особо хорошо. Интересно будет посмотреть, кто как сможет настроиться, преодолеть какие-то страхи, волнения, переживания. Поражения были и у Арины Соболенко, и у Иги Швёнтек, и у Елены Рыбакиной», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Розыгрыш женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2026 пройдёт с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнования является американская теннисистка Кори Гауфф.

Материалы по теме
«Мирра будто груз с себя скинула». Обсуждаем «Ролан Гаррос» с чемпионкой ТБШ в паре
Эксклюзив
«Мирра будто груз с себя скинула». Обсуждаем «Ролан Гаррос» с чемпионкой ТБШ в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android