«У всех топов грунтовый сезон идёт не очень». Макарова – о шансах Швёнтек в Париже

Экс первая ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова ответила, верит ли в успех польки Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» – 2026.

«Мне почему-то не верится. Она дойдёт высоко по сетке, но прямо титул… не могу сказать.

На самом деле, если взять всех топов и посмотреть на их грунтовый сезон, то пока у них все идёт не особо хорошо. Интересно будет посмотреть, кто как сможет настроиться, преодолеть какие-то страхи, волнения, переживания. Поражения были и у Арины Соболенко, и у Иги Швёнтек, и у Елены Рыбакиной», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Розыгрыш женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2026 пройдёт с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнования является американская теннисистка Кори Гауфф.