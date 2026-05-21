Чемпионка парного «Ролан Гаррос» оценила шансы Медведева в Париже в этом году

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова поделилась взглядом на перспективы россиянина Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» – 2026.

«Входит ли Медведев в список игроков, которые могут серьёзно пошуметь на этом «Ролан Гаррос»? Да. Мне вообще нравится, как Даня сейчас играет. Он улучшил свою игру, стал активно действовать, больше входить в корт, больше доигрывать слёта. Во время грунтового сезона он использует укороченные удары. Его игра стала очень разнообразной. Конечно, грунт не его любимое покрытие. И тут тоже я буду повторять, что на турнире «Большого шлема» очень многое зависит от того, как сложится сетка», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

