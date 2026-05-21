Макарова ответила, сможет ли Джокович добиться успеха на «Ролан Гаррос» — 2026

Чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова оценила перспективы серба Новака Джоковича на грунтовом «Шлеме» в этом году.

«По нему тяжело что-либо сказать определённое. Можно отметить других ребят, которые могут приблизиться к финальной стадии. Например, Рууд, Зверев, Медведев. И Джокович – уникальный теннисист, который постоянно внедряет какие-то новшества в свою жизнь, и они потом очень здорово на него работают. Если трезво посмотреть: на данный момент вряд ли он сможет составить какую-то конкуренцию. Учитываем то, что он мало где играл после Австралии. До четвертьфинала он может дойти, а дальше – уже как будет складываться сетка», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.