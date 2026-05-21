Чемпионка парного «Ролан Гаррос» рассказала, каким игрокам подходит грунтовый «Шлем»

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2013 в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова оценила, каким теннисистам комфортнее всего играть на грунтовом турнире «Большого шлема».

«Тем игрокам, которые хорошо передвигаются по корту, строят длинные розыгрыши. Я бы не сказала, что грунт любят игроки, которые подают и играют максимально активно в два удара. Хотя сейчас теннис сильно шагнул вперёд, и даже те, кто играет активно в один-два удара, всё равно здорово двигаются по корту, могут играть на разных покрытиях.

И всё же грунт — это хлеб для игроков, которые выросли на этом покрытии. Испанцы, итальянцы, аргентинцы. Спортсмены, которые могут долго терпеть и разыгрывать розыгрыш», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.