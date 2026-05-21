Даниил Медведев предположил, кто из теннисистов будет в топ-5 рейтинга АТР в 2030 году

Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о том, кто из теннисистов будет находиться в топ-5 рейтинга АТР в 2030-м году.

«Мне будет 34 года. В 34 я вижу себя в топ-5, почему бы и нет? Зверев всё ещё будет там, как и Алькарас с Синнером. Остаётся место ещё для одного. Просто ради шутки я бы сказал Новак (улыбается), но… я в это не верю. Ладно, выберем другого. Ради смеха поставлю своего друга Лёнера Тьена», – сказал Медведев в видео размещенном в социальных сетях Eurosport France.

Медведев примет участие в розыгрыше «Ролан Гаррос» – 2026, который пройдёт с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.