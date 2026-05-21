Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев предположил, кто из теннисистов будет в топ-5 рейтинга АТР в 2030 году

Даниил Медведев предположил, кто из теннисистов будет в топ-5 рейтинга АТР в 2030 году
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о том, кто из теннисистов будет находиться в топ-5 рейтинга АТР в 2030-м году.

«Мне будет 34 года. В 34 я вижу себя в топ-5, почему бы и нет? Зверев всё ещё будет там, как и Алькарас с Синнером. Остаётся место ещё для одного. Просто ради шутки я бы сказал Новак (улыбается), но… я в это не верю. Ладно, выберем другого. Ради смеха поставлю своего друга Лёнера Тьена», – сказал Медведев в видео размещенном в социальных сетях Eurosport France.

Медведев примет участие в розыгрыше «Ролан Гаррос» – 2026, который пройдёт с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2026! С кем сыграют Медведев, Мирра, Синнер и Рыбакина? LIVE!
Live
Жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2026! С кем сыграют Медведев, Мирра, Синнер и Рыбакина? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android