Результаты жеребьёвки женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 21 мая, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка женской сетки одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки некоторых матчей первого круга.

«Ролан Гаррос» – 2026. Результаты жеребьёвки первого круга женского одиночного разряда турнира (частично):

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Бузас Манейро (Испания);

Елена Рыбакина (Казахстан) – Вероника Эрьявец (Словения);

Кори Гауфф (США) – Тэйлор Таунсенд (США);

Екатерина Александрова (Россия) – Камилла Осорио (Колумбия);

Ига Швёнтек (Польша) – Эмерсон Джонс (Австралия);

Джессика Пегула (США) – Кимберли Бирелл (Австралия);

Диана Шнайдер (Россия) – Рената Сарасуа (Мексика);

Аманда Анисимова (США) – Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция);

Анна Калинская (Россия) – Лоис Буассон (Франция);

Элина Свитолина (Украина) – Анна Бондарь (Венгрия);

Мирра Андреева (Россия) – Фиона Ферро (Франция);

Виктория Мбоко (Канада) — Никола Бартункова (Чехия);

Людмила Самсонова (Россия) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария);

Оксана Селехметьева (Россия) – Марта Костюк (Украина);

Анастасия Захарова (Россия) – Каролина Мухова (Чехия).

Анна Блинкова (Россия) – Юлия Стародубцева (Украина).

Полные результаты жеребьёвки «Ролан Гаррос» – 2026 в женском одиночном разряде появятся позже в «Матч-центре» «Чемпионата».

