Результаты жеребьёвки женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 21 мая, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка женской сетки одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки некоторых матчей первого круга.
«Ролан Гаррос» – 2026. Результаты жеребьёвки первого круга женского одиночного разряда турнира (частично):
Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Бузас Манейро (Испания);
Елена Рыбакина (Казахстан) – Вероника Эрьявец (Словения);
Кори Гауфф (США) – Тэйлор Таунсенд (США);
Екатерина Александрова (Россия) – Камилла Осорио (Колумбия);
Ига Швёнтек (Польша) – Эмерсон Джонс (Австралия);
Джессика Пегула (США) – Кимберли Бирелл (Австралия);
Диана Шнайдер (Россия) – Рената Сарасуа (Мексика);
Аманда Анисимова (США) – Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция);
Анна Калинская (Россия) – Лоис Буассон (Франция);
Элина Свитолина (Украина) – Анна Бондарь (Венгрия);
Мирра Андреева (Россия) – Фиона Ферро (Франция);
Виктория Мбоко (Канада) — Никола Бартункова (Чехия);
Людмила Самсонова (Россия) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария);
Оксана Селехметьева (Россия) – Марта Костюк (Украина);
Анастасия Захарова (Россия) – Каролина Мухова (Чехия).
Анна Блинкова (Россия) – Юлия Стародубцева (Украина).
Полные результаты жеребьёвки «Ролан Гаррос» – 2026 в женском одиночном разряде появятся позже в «Матч-центре» «Чемпионата».