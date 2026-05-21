Стала известна сетка мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 21 мая, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка мужской сетки одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки некоторых матчей первого круга.

«Ролан Гаррос» – 2026. Результаты жеребьёвки первого круга мужской сетки одиночного разряда турнира (частично):

Янник Синнер (Италия) – Клемент Табур (Франция);

Александр Зверев (Германия) – Бенджамин Бонзи (Франция);

Новак Джокович (Сербия) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);

Даниил Медведев (Россия) – Адам Уолтон (Австралия);

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Даниэль Альтмайер (Германия);

Бен Шелтон (США) – Даниеэль Мерида (Испания);

Андрей Рублёв (Россия) – Игнасио Русе (Чили);

Алекс Де Минор (Австралия) – Квалифайер/лаки-лузер;

Тейлор Фриц (США) — Нишеш Бассавареди (США);

Флавио Коболли — Квалифайер/лаки-лузер;

Карен Хачанов (Россия) – Артур Жа (Франция).

Полные результаты жеребьёвки «Ролан Гаррос» – 2026 в мужском одиночном разряде появятся позже в «Матч-центре» «Чемпионата».