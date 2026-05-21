Арина Соболенко, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Состоялась жеребьёвка женской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В первом круге «Ролан Гаррос» первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейро, занимающей 51-ю строчку в мировом рейтинге.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём Соболенко до титула на «Ролан Гаррос» — 2026. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.
Возможный путь Арины Соболенко до титула «Ролан Гаррос» перед стартом турнира:
- 1-й круг. Джессика Бузас Манейро (Испания, 51-я ракетка мира).
- 2-й круг. Эльза Жакемо (Франция, 63-я).
- 3-й круг. Кристина Букша (Испания, 31-я).
- 4-й круг. Виктория Мбоко (Канада, 9-я).
- 1/4 финала. Джессика Пегула (США, 5-я).
- 1/2 финала. Кори Гауфф (США, 4-я).
- Финал. Елена Рыбакина (Казахстан, 2-я).
Материалы по теме
Комментарии