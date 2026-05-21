Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Арина Соболенко, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Комментарии

Состоялась жеребьёвка женской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В первом круге «Ролан Гаррос» первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейро, занимающей 51-ю строчку в мировом рейтинге.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём Соболенко до титула на «Ролан Гаррос» — 2026. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Возможный путь Арины Соболенко до титула «Ролан Гаррос» перед стартом турнира:

  • 1-й круг. Джессика Бузас Манейро (Испания, 51-я ракетка мира).
  • 2-й круг. Эльза Жакемо (Франция, 63-я).
  • 3-й круг. Кристина Букша (Испания, 31-я).
  • 4-й круг. Виктория Мбоко (Канада, 9-я).
  • 1/4 финала. Джессика Пегула (США, 5-я).
  • 1/2 финала. Кори Гауфф (США, 4-я).
  • Финал. Елена Рыбакина (Казахстан, 2-я).
Материалы по теме
Результаты жеребьёвки женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android