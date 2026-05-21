Елена Приданкина вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
220-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в финале квалификации японку Химено Сакацумэ (131-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
21 мая 2026, четверг. 14:55 МСК
220
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
131
Химено Сакацумэ
Х. Сакацумэ
Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За время матча Приданкина выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Химено Сукацумэ сделала в игре один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.
«Ролан Гаррос» – 2026 пройдёт с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 мая 2026
-
16:37
-
16:30
-
16:19
-
16:18
-
16:12
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:37
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
11:00
-
09:34
-
09:23
-
09:15
-
08:30
-
00:56
-
00:49
-
00:40
-
00:35
-
00:00
- 20 мая 2026
-
23:57
-
23:50
-
23:24
-
22:41
-
22:35
-
22:25
-
22:09