Елена Приданкина — Химено Сакацумэ, результат матча 21 мая 2026, счет 2:0, финал квалификации Ролан Гаррос — 2026

Елена Приданкина вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

220-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в финале квалификации японку Химено Сакацумэ (131-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
21 мая 2026, четверг. 14:55 МСК
Елена Приданкина
220
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Химено Сакацумэ
131
Япония
Химено Сакацумэ
Х. Сакацумэ

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За время матча Приданкина выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Химено Сукацумэ сделала в игре один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.

«Ролан Гаррос» – 2026 пройдёт с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

Сетка квалификации «Ролан Гаррос» – 2026
«Ролан Гаррос» — 2026: Мирра Андреева или Соболенко?
