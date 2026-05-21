220-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в финале квалификации японку Химено Сакацумэ (131-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За время матча Приданкина выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Химено Сукацумэ сделала в игре один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.

«Ролан Гаррос» – 2026 пройдёт с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.