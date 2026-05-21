Елена Рыбакина, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Состоялась жеребьёвка женской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В первом круге «Ролан Гаррос» вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сыграет с представительницей Словении Вероникой Эрьявец, занимающей 85-ю строчку в мировом рейтинге.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём Рыбакиной до титула на «Ролан Гаррос» — 2026. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.
Возможный путь Елены Рыбакиной до титула «Ролан Гаррос» перед стартом турнира:
- первый круг. Вероника Эрьявец (Словения, 85-я ракетка мира);
- второй круг. Юлия Стародубцева (Украина, 54-я);
- третий круг. Хейли Баптист (США, 26-я);
- четвёртый круг. Жасмин Паолини (Италия, 13-я);
- 1/4 финала. Мирра Андреева (Россия, восьмая);
- 1/2 финала. Ига Швёнтек (Польша, четвёртая);
- Финал. Арина Соболенко (Беларусь, первая).
