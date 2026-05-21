Мирра Андреева, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Состоялась жеребьёвка женской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В первом круге «Ролан Гаррос» восьмая ракетка мира из России Мирра Андреева сыграет с представительницей Франции Фионой Ферро, занимающей 200-ю строчку в мировом рейтинге.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём Андреевой до титула на «Ролан Гаррос» — 2026. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.
Возможный путь Мирры Андреевой до титула «Ролан Гаррос» перед стартом турнира:
- первый круг. Фиона Ферро (Франция, 200-я ракетка мира);
- второй круг. Эмилиана Аранго (Колумбия, 98-я);
- третий круг. Мари Боузкова (Чехия, 27-я);
- четвёртый круг. Каролина Мухова (Чехия, 10-я);
- 1/4 финала. Елена Рыбакина (Казахстан, вторая);
- 1/2 финала. Ига Швёнтек (Польша, четвёртая);
- Финал. Арина Соболенко (Беларусь, первая).
