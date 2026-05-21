Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Мирра Андреева, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Комментарии

Состоялась жеребьёвка женской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В первом круге «Ролан Гаррос» восьмая ракетка мира из России Мирра Андреева сыграет с представительницей Франции Фионой Ферро, занимающей 200-ю строчку в мировом рейтинге.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём Андреевой до титула на «Ролан Гаррос» — 2026. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Возможный путь Мирры Андреевой до титула «Ролан Гаррос» перед стартом турнира:

  • первый круг. Фиона Ферро (Франция, 200-я ракетка мира);
  • второй круг. Эмилиана Аранго (Колумбия, 98-я);
  • третий круг. Мари Боузкова (Чехия, 27-я);
  • четвёртый круг. Каролина Мухова (Чехия, 10-я);
  • 1/4 финала. Елена Рыбакина (Казахстан, вторая);
  • 1/2 финала. Ига Швёнтек (Польша, четвёртая);
  • Финал. Арина Соболенко (Беларусь, первая).
Материалы по теме
Результаты жеребьёвки женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android