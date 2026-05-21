Касаткина проиграла Жаклин Кристиан в 1/4 финала турнира WTA-500 в Страсбурге
62-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-500 в Страсбурге (Франция), уступив румынке Жаклин Кристиан (33-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 2:6.
Страсбург. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 13:45 МСК
Теннисистки провели на корте 2 часа 36 минут. За время матча Жаклин Кристиан выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 8 из 16 брейк-пойнтов. Дарья Касаткина сделала в игре один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15.
В полуфинале турнира в Страсбурге Жаклин Кристиан сыграет с победительницей встречи между канадскими теннисистками Викторией Мбоко и Лейлой Фернандес.
