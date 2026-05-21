Ига Швёнтек, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Состоялась жеребьёвка женской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В первом круге «Ролан Гаррос» третья ракетка мира из Польши Ига Швёнтек сыграет с представительницей Австралии Эмерсон Джонс, занимающей 136-ю строчку в мировом рейтинге.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём Швёнтек до титула на «Ролан Гаррос» — 2026. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.
Возможный путь Иги Швёнтек до титула «Ролан Гаррос» перед стартом турнира:
- первый круг. Эмерсон Джонс (Австралия, 136-я ракетка мира);
- второй круг. Сара Бейлек (Чехия, 35-я);
- третий круг. Елена Остапенко (Латвия, 29-я);
- четвёртый круг. Марта Костюк (Украина, 15-я);
- 1/4 финала. Элина Свитолина (Украина, седьмая);
- 1/2 финала. Елена Рыбакина (Казахстан, вторая);
- Финал. Арина Соболенко (Беларусь, первая).
