Главная Теннис Новости

Кори Гауфф, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Кори Гауфф, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Состоялась жеребьёвка женской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В первом круге «Ролан Гаррос» четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф сыграет с другой представительницей США Тэйлор Таунсенд, занимающей 73-ю строчку в мировом рейтинге.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём Гауфф до титула на «Ролан Гаррос» — 2026. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Возможный путь Кори Гауфф до титула «Ролан Гаррос» перед стартом турнира:

  • первый круг. Тэйлор Таунсенд (Испания, 51-я ракетка мира);
  • второй круг. Далма Галфи (Венгрия, 117-я);
  • третий круг. Анастасия Потапова (Австрия, 28-я);
  • четвёртый круг. Екатерина Александрова (Россия, 14-я);
  • 1/4 финала. Аманда Анисимова (США, шестая);
  • 1/2 финала. Арина Соболенко (Беларусь, первая);
  • Финал. Елена Рыбакина (Казахстан, вторая).
Результаты жеребьёвки женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026
