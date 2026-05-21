Кори Гауфф, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Состоялась жеребьёвка женской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В первом круге «Ролан Гаррос» четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф сыграет с другой представительницей США Тэйлор Таунсенд, занимающей 73-ю строчку в мировом рейтинге.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём Гауфф до титула на «Ролан Гаррос» — 2026. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.
Возможный путь Кори Гауфф до титула «Ролан Гаррос» перед стартом турнира:
- первый круг. Тэйлор Таунсенд (Испания, 51-я ракетка мира);
- второй круг. Далма Галфи (Венгрия, 117-я);
- третий круг. Анастасия Потапова (Австрия, 28-я);
- четвёртый круг. Екатерина Александрова (Россия, 14-я);
- 1/4 финала. Аманда Анисимова (США, шестая);
- 1/2 финала. Арина Соболенко (Беларусь, первая);
- Финал. Елена Рыбакина (Казахстан, вторая).
