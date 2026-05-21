Янник Синнер, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Состоялась жеребьёвка мужской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В первом круге «Ролан Гаррос» первая ракетка мира из Италии Янник Синнер сыграет с представителем Франции Клеманом Табюром, занимающим 165-ю строчку в мировом рейтинге.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём Синнера до титула на «Ролан Гаррос» — 2026. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.
Возможный путь Янника Синнера до титула «Ролан Гаррос» перед стартом турнира:
- первый круг. Клеман Табюр (Франция);
- второй круга. Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);
- третий круг. Корентен Муте (Франция, 30);
- четвёртый круг. Лучано Дардери (Италия, 14);
- 1/4 финала. Бен Шелтон (США, 5);
- 1/2 финала. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4);
- финал. Александр Зверев (Германия, 2).
