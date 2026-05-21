Алексей Попырин — Каспер Рууд, результат матча 21 мая 2026, счёт 0:2, 1/4 финала; ATP 250 Женева

Рууд обыграл Попырина и вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Женеве
17-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в четвертьфинале турнира категории АТР-250 в Женеве обыграл соперника из Австралии Алексея Попырина, занимающего в мировом рейтинге 61-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Женева. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 16:05 МСК
Алексей Попырин
61
Австралия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Каспер Рууд
17
Норвегия
По ходу матча Попырин подал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Рууд подал навылет дважды, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать три брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале Рууд сразится с аргентинцем Мариано Навоне. Действующим чемпионом турнира в Женеве является серб Новак Джокович.

