Рууд обыграл Попырина и вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Женеве
17-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в четвертьфинале турнира категории АТР-250 в Женеве обыграл соперника из Австралии Алексея Попырина, занимающего в мировом рейтинге 61-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Женева. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 16:05 МСК
По ходу матча Попырин подал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Рууд подал навылет дважды, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать три брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале Рууд сразится с аргентинцем Мариано Навоне. Действующим чемпионом турнира в Женеве является серб Новак Джокович.
