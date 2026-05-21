Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алина Корнеева — Хулия Риера, результат матча 21 мая 2026, счёт 2:0, финал; квалификация «Ролан Гаррос» — 2026

Алина Корнеева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Риеру в финале
Комментарии

120-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева в финале квалификации «Ролан Гаррос» — 2026 обыграла аргентинку Хулию Риеру, занимающую в мировом рейтинге 180-е место, и вышла в основную сетку турнира «Большого шлема». Встреча соперниц продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
21 мая 2026, четверг. 16:30 МСК
Алина Корнеева
120
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Хулия Риера
180
Аргентина
Хулия Риера
Х. Риера

По ходу матча Корнеева подала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Риера ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из шести.

Ранее в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2026 из россиянок также вышла Елена Приданкина.

Материалы по теме
«Ролан Гаррос» — 2026: Мирра Андреева или Соболенко?
«Ролан Гаррос» — 2026: Мирра Андреева или Соболенко?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android