Алина Корнеева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Риеру в финале
120-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева в финале квалификации «Ролан Гаррос» — 2026 обыграла аргентинку Хулию Риеру, занимающую в мировом рейтинге 180-е место, и вышла в основную сетку турнира «Большого шлема». Встреча соперниц продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
21 мая 2026, четверг. 16:30 МСК
120
Алина Корнеева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
180
Хулия Риера
По ходу матча Корнеева подала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Риера ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из шести.
Ранее в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2026 из россиянок также вышла Елена Приданкина.
