Оксана Селехметьева сменила спортивное гражданство и будет выступать за Испанию — AS

89-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева сменила гражданство, получив паспорт Испании, и будет представлять эту страну на соревнованиях. Об этом сообщает AS. Также официальный документ о предоставлении Селехметьевой гражданства опубликован в официальном испанском вестнике Boletín Oficial del Estado, где размещаются официальные государственные указы.

Оксане Селехметьевой 23 года. Она уже несколько лет живёт и тренируется в Барселоне, сейчас её наставницей является Ана Алькасар. После смены гражданства экс-россиянка получит статус третьей ракетки Испании после Букши и Бузас-Манейро. В первом круге «Ролан Гаррос» она сыграет с украинкой Мартой Костюк.

