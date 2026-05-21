Пол обыграл Альтмайера в четвертьфинале «пятисотника» в Гамбурге

26-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол в четвертьфинальном матче «пятисотника» в Гамбурге обыграл соперника из Германии Даниэля Альтмайера, занимающего в мировом рейтинге 65-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

По ходу матча Пол сделал один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. Альтмайер ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми.

Соперник Пола по полуфиналу турнира в Гамбурге определится в матче между Лучано Дардери и Алексом де Минором. Действующий чемпион соревнований — итальянец Флавио Коболли.