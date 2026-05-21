Томми Пол — Даниэль Альтмайер, результат матча 21 мая 2026, счёт 2:0, 1/4 финала; ATP 500 Гамбург

Пол обыграл Альтмайера в четвертьфинале «пятисотника» в Гамбурге
26-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол в четвертьфинальном матче «пятисотника» в Гамбурге обыграл соперника из Германии Даниэля Альтмайера, занимающего в мировом рейтинге 65-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Гамбург (м). 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 16:20 МСК
Томми Пол
26
США
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Даниэль Альтмайер
65
Германия
По ходу матча Пол сделал один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. Альтмайер ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми.

Соперник Пола по полуфиналу турнира в Гамбурге определится в матче между Лучано Дардери и Алексом де Минором. Действующий чемпион соревнований — итальянец Флавио Коболли.

