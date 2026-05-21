Пол обыграл Альтмайера в четвертьфинале «пятисотника» в Гамбурге
Поделиться
26-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол в четвертьфинальном матче «пятисотника» в Гамбурге обыграл соперника из Германии Даниэля Альтмайера, занимающего в мировом рейтинге 65-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:5.
Гамбург (м). 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 16:20 МСК
26
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
65
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
По ходу матча Пол сделал один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. Альтмайер ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми.
Соперник Пола по полуфиналу турнира в Гамбурге определится в матче между Лучано Дардери и Алексом де Минором. Действующий чемпион соревнований — итальянец Флавио Коболли.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 мая 2026
-
19:13
-
18:32
-
18:13
-
17:54
-
17:44
-
16:55
-
16:47
-
16:37
-
16:30
-
16:19
-
16:18
-
16:12
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:37
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
11:00
-
09:34
-
09:23
-
09:15
-
08:30
-
00:56
-
00:49
-
00:40
-
00:35
-
00:00