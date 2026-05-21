Эмма Наварро вышла в полуфинал «пятисотника» в Страсбурге после победы над Шуай

39-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро в четвертьфинале турнира WTA-500 в Страсбурге обыграла соперницу из Китая Чжан Шуай, занимающую в мировом рейтинге 74-е место, и вышла в полуфинал. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:2.

По ходу матча Шуай сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать 8 брейк-пойнтов из 17. Наварро подала навылет два раза, сделала 10 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 18 заработанных.

В полуфинале турнира в Страсбурге Наварро сразится со своей соотечественницей Энн Ли.