Эмма Наварро вышла в полуфинал «пятисотника» в Страсбурге после победы над Шуай
39-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро в четвертьфинале турнира WTA-500 в Страсбурге обыграла соперницу из Китая Чжан Шуай, занимающую в мировом рейтинге 74-е место, и вышла в полуфинал. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:2.
Страсбург. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 16:30 МСК
По ходу матча Шуай сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать 8 брейк-пойнтов из 17. Наварро подала навылет два раза, сделала 10 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 18 заработанных.
В полуфинале турнира в Страсбурге Наварро сразится со своей соотечественницей Энн Ли.
- 21 мая 2026
