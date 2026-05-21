Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннисист Альтмайер пнул ракетку в зрителей во время матча с Полом в Гамбурге

Теннисист Альтмайер пнул ракетку в зрителей во время матча с Полом в Гамбурге
Комментарии

65-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер по ходу четвертьфинала турнира АТР-500 в Гамбурге с американцем Томми Полом, занимающим в мировом рейтинге 26-е место, эмоционально отреагировал на ход встречи.

Гамбург (м). 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 16:20 МСК
Томми Пол
26
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Даниэль Альтмайер
65
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

В определённый момент спортсмен ударил ракетку о землю, после чего дважды пнул её, случайно попав в зрителей на трибуне. За это действие немец получил только предупреждение.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Матч завершился победой Томми Пола и его выходом в полуфинал турнира в Гамбурге, где он сразится с победителем встречи между Лучано Дардери и Алексом де Минором. Действующий чемпион соревнований — итальянец Флавио Коболли.

Материалы по теме
Пол обыграл Альтмайера в четвертьфинале «пятисотника» в Гамбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android