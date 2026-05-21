Теннисист Альтмайер пнул ракетку в зрителей во время матча с Полом в Гамбурге

65-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер по ходу четвертьфинала турнира АТР-500 в Гамбурге с американцем Томми Полом, занимающим в мировом рейтинге 26-е место, эмоционально отреагировал на ход встречи.

В определённый момент спортсмен ударил ракетку о землю, после чего дважды пнул её, случайно попав в зрителей на трибуне. За это действие немец получил только предупреждение.

Фото: Кадр из трансляции

Матч завершился победой Томми Пола и его выходом в полуфинал турнира в Гамбурге, где он сразится с победителем встречи между Лучано Дардери и Алексом де Минором. Действующий чемпион соревнований — итальянец Флавио Коболли.