Теннисист Альтмайер пнул ракетку в зрителей во время матча с Полом в Гамбурге
65-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер по ходу четвертьфинала турнира АТР-500 в Гамбурге с американцем Томми Полом, занимающим в мировом рейтинге 26-е место, эмоционально отреагировал на ход встречи.
Гамбург (м). 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 16:20 МСК
Томми Пол
Даниэль Альтмайер
В определённый момент спортсмен ударил ракетку о землю, после чего дважды пнул её, случайно попав в зрителей на трибуне. За это действие немец получил только предупреждение.
Фото: Кадр из трансляции
Матч завершился победой Томми Пола и его выходом в полуфинал турнира в Гамбурге, где он сразится с победителем встречи между Лучано Дардери и Алексом де Минором. Действующий чемпион соревнований — итальянец Флавио Коболли.
