Александр Зверев, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Александр Зверев, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Состоялась жеребьёвка мужской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В первом круге «Ролан Гаррос» третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев проведёт стартовый матч с французом Бенжаменом Бонзи, занимающим в мировом рейтинге 98-е место.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём Зверева до титула на «Ролан Гаррос» — 2026. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Возможный путь Александра Зверева до титула «Ролан Гаррос» перед стартом турнира:

  • первый круг. Бенжамен Бонзи (Франция, 98-я ракетка мира);
  • второй круг. Зизу Бергс (Бельгия, 38-я);
  • третий круг. Уго Умбер (Франция, 34-я);
  • четвёртый круг. Карен Хачанов (Россия, 15-я);
  • 1/4 финала. Тейлор Фриц (США, восьмая);
  • 1/2 финала. Новак Джокович (Сербия, четвёртая);
  • финал. Янник Синнер (Италия, первая).
Сетка «Ролан Гаррос» — 2026
